Wie könnte es weitergehen?

Die Weltwirtschaft basierte immer auf Energie. Praktisch gesehen war das in den letzten etwa 100 Jahren Öl. Wenn Nationen kein Öl mehr haben, erleiden sie wirtschaftliche und humanitäre Katastrophen. Deshalb sind alle Länder hoch motiviert sicherzustellen, dass ihnen das Öl nicht ausgeht. Deutschland bildet hier eine merkwürdige Ausnahme, ohne ersichtliche Gründe. Um einen nationalen Zusammenbruch aufgrund der anhaltenden Ölinflation zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ein Land deckt seinen Ölbedarf selbst oder es lagert Öl. Da die Lagerung großer Mengen Öl eine Herausforderung darstellen kann, bietet Gold eine praktikable Alternative.