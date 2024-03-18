Wertsteigerungschancen bei Sammlerobjekten – Geheimtipp Porsche?

Porsche bietet seit 1964 mit dem 911er einen generationenübergreifenden Lebenstraum. Einmal einen »Elfer« zu besitzen, kann dabei auch finanziell richtig spannend werden. Diese Modelle entwickeln sich angesichts der aktuellen Inflation zu einer interessanten Geldanlage. Wertsteigerungen sind insbesondere im Bereich gefragter Exemplare im Originalzustand möglich. Der »Porsche 911« bietet vor allen anderen Marken und Baureihen eine Wertentwicklung, die mit knapp 700 Prozent Zuwachs seit 2005 Aktien und Anleihen bei Weitem übertrifft.