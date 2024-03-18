Wertsteigerungschancen bei Sammlerobjekten – Geheimtipp Porsche?

Ein Gastbeitrag von Michael Schnabl
Porsche bietet seit 1964 mit dem 911er einen generationenübergreifenden Lebenstraum. Einmal einen »Elfer« zu besitzen, kann dabei auch finanziell richtig spannend werden. Diese Modelle entwickeln sich angesichts der aktuellen Inflation zu einer interessanten Geldanlage. Wertsteigerungen sind insbesondere im Bereich gefragter Exemplare im Originalzustand möglich. Der »Porsche 911« bietet vor allen anderen Marken und Baureihen eine Wertentwicklung, die mit knapp 700 Prozent Zuwachs seit 2005 Aktien und Anleihen bei Weitem übertrifft.
Dazu benötigt man wie auch bei der Auswahl anderer Geldanlagen besondere Fachkenntnisse, um die wenigen wirklich guten Fahrzeugen aus der Masse auszuwählen. Vor allem, wenn es sich dabei um besonders seltene Exemplare des »Elfers« handelt – wie den sogenannten »Entenbürzel«, benannt nach dem charakteristischen Heckspoiler des Modells »Porsche 911 2,7 Carrera RS« aus 1973.