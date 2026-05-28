Wenn Komplexität teuer wird

Hedgefonds, CLOs, Equity-Buffer-Strategien: Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock präsentiert komplexe Lösungen für Wachstum, Resilienz und Einkommen. Doch brauchen Anleger wirklich diese Komplexität – oder reichen Baustein-Aktien? Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock veröffentlicht regelmäßig umfangreiche Strategiepapiere für turbulente Märkte. Auf über 30 Seiten jongliert die neueste Analyse mit Fachbegriffen: »Equity-Buffer-Strategien«, »marktneutrale Alpha-Generierung«, »CLOs und AT1-Anleihen«, »Multi-Asset-Diversifikation«. Das Paper ist lesenswert – es zeigt, wie geschickt die Finanzindustrie einfache Wahrheiten komplex verpackt. Am Ende landet man bei einer Erkenntnis, die Warren Buffett längst kannte: Qualität schlägt Komplexität.

Drei Säulen: Wachstum, Resilienz, Einkommen

BlackRock strukturiert seine Empfehlungen entlang dreier Leitmotive. Klingt vernünftig, doch wie sollen diese Ziele für private Anleger erreicht werden? Wachstum: BlackRock setzt auf KI, jedoch nicht nur auf Tech-Konzerne, sondern auf die gesamte Wertschöpfungskette: Halbleiter, Infrastruktur, Energie, Rohstoffe. Zusätzlich: Schwellenländer, USA, selektiv Europa und Japan. Die Palette ist so breit, dass kaum etwas ausgeschlossen wird.