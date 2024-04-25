Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt – Was beeinflusst den Goldpreis?

Der Preis für eine Feinunze Gold war mit 2.135 US-Dollar noch nie höher. In der Nacht zum 4. Dezember 2023 erreichte der Wert des teuren Bodenschatzes kurzzeitig ein neues Rekordhoch für das Jahr 2023, womit die alte Höchstmarke aus dem Jahr 2020 überstiegen wurde. Eine Feinunze des Edelmetalls kostete damals »nur« 2.063 US-Dollar. Doch woran liegt es, dass der Goldpreis in die Höhe schießt? Schließlich sah es vor ein paar Monaten noch ganz anders aus: Im August 2023 rutschte der Preis für eine Feinunze sogar bis auf 1.889,70 US-Doller ab. Und auch bei der Podiumsdiskussion von wirtschaft tv beim Börsentag Hamburg meinte Tino Leukhardt, der Gründer und CEO von Metallorum, noch: »Ich gehe nicht davon aus, dass [der Goldpreis] dieses Jahr noch die 2.000-US-Dollar-Marke nachhaltig durchbrechen wird.« Was ist also geschehen und wie steht es um die Zukunft des Goldmarktes?