Weltspartag war gestern: Warum Oma heute ETFs statt Sparbücher verschenkt

Erinnern Sie sich selbst noch daran? Der Weltspartag Ende Oktober war früher ein Ritual. Kinder schleppten ihre Sparschweine zur Bank, Großeltern und Eltern zahlten stolz auf das Sparbuch ein, und als Belohnung gab es kleine Geschenke. Doch während die Tradition bleibt, hat sich die kluge Anlageform fundamental geändert. In Zeiten volatiler Zinsen ist das Sparen für die nächste Generation eine Herausforderung geworden und eine Chance zugleich.