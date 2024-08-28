Welcome to Dubai! Von der Wüstenstadt zum Investoren-Mekka

Adam Kumar und Jake Matthews-Hubbard sind zwei der Protagonisten der BBC-Serie »Dubai Hustle«. Wenn die Makler in den Vereinigten Arabischen Emiraten Immobilien verkaufen, sehen rund zwei Millionen Zuschauer zu. Das boomende Geschäft mit dem Luxus fasziniert – und es kommt nicht von ungefähr, denn Dubai ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Metropolen. Besonders Unternehmer und Celebrities zieht es hierhin. Warum? Das haben wir uns genauer angesehen.
Dubai – die Evolution einer Megacity 67 Liegeplätze zählt der Jebel Ali, der als der größte künstliche Hafen der Welt gilt. Er ist nicht der einzige Superlativ, den Dubai zu bieten hat: Seit 2010 steht hier das höchste Gebäude der Welt – der Burj Khalifa, der mit seinen fast 830 Metern zahlreiche Touristen in das Emirat und die gleichnamige Stadt lockt und der gemeinsam mit anderen prestigeträchtigen Bauwerken, Shoppingmeilen und internationalen Modeschauen immer mehr zum Aushängeschild einer glamourösen Metropole wird.