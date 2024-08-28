Welcome to Dubai! Von der Wüstenstadt zum Investoren-Mekka

Dubai – die Evolution einer Megacity 67 Liegeplätze zählt der Jebel Ali, der als der größte künstliche Hafen der Welt gilt. Er ist nicht der einzige Superlativ, den Dubai zu bieten hat: Seit 2010 steht hier das höchste Gebäude der Welt – der Burj Khalifa, der mit seinen fast 830 Metern zahlreiche Touristen in das Emirat und die gleichnamige Stadt lockt und der gemeinsam mit anderen prestigeträchtigen Bauwerken, Shoppingmeilen und internationalen Modeschauen immer mehr zum Aushängeschild einer glamourösen Metropole wird.