Was über Gold jetzt wichtig ist

In ihrer Einleitung schätzen sie unsere Zeit als turbulent ein und bedienen sich eines Zitates, das fälschlicherweise Lenin zugeschrieben wurde: »Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.« Andererseits zitieren sie den Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke: »Keine Wette war in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote.« Ist Gold wirklich der Fels in der Brandung in einer Zeit, in der »Jahrzehnte passieren«?