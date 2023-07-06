Was über Gold jetzt wichtig ist

Der »In Gold We Trust«-Report 2023 beleuchtet den Status Quo einer historischen Währung
Der 17. »In Gold We Trust«-Report mit dem diesjährigen Titel »Showdown« ist jetzt im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz veröffentlicht worden und als Download erhältlich. Die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek haben auf mehr als 400 Seiten den Status Quo von Gold ermittelt; dazu gehören die Preisentwicklung der vergangenen zwölf Monate, die wichtigsten Einflussfaktoren und Trends am Goldmarkt sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Lage.
In ihrer Einleitung schätzen sie unsere Zeit als turbulent ein und bedienen sich eines Zitates, das fälschlicherweise Lenin zugeschrieben wurde: »Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.« Andererseits zitieren sie den Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke: »Keine Wette war in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote.« Ist Gold wirklich der Fels in der Brandung in einer Zeit, in der »Jahrzehnte passieren«?