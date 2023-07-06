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Was über Gold jetzt wichtig ist

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 127, am 01.06.2023
Von 
06.07.2023
Was über Gold jetzt wichtig ist
©Bild: Depositphotos / macrowildlife

Der »In Gold We Trust«-Report 2023 beleuchtet den Status Quo einer historischen Währung

Der 17. »In Gold We Trust«-Report mit dem diesjährigen Titel »Showdown« ist jetzt im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz veröffentlicht worden und als Download erhältlich. Die beiden Fondsmanager Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek haben auf mehr als 400 Seiten den Status Quo von Gold ermittelt; dazu gehören die Preisentwicklung der vergangenen zwölf Monate, die wichtigsten Einflussfaktoren und Trends am Goldmarkt sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Lage.

In ihrer Einleitung schätzen sie unsere Zeit als turbulent ein und bedienen sich eines Zitates, das fälschlicherweise Lenin zugeschrieben wurde: »Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert; und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.« Andererseits zitieren sie den Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke: »Keine Wette war in den Jahrhunderten der Währungsgeschichte sicherer zu gewinnen als die, dass ein Goldstück, das der Inflationspolitik der Regierungen unzugänglich ist, seine Kaufkraft besser bewahren würde als eine Banknote.« Ist Gold wirklich der Fels in der Brandung in einer Zeit, in der »Jahrzehnte passieren«?

Den gesamten Artikel »Was über Gold jetzt wichtig ist« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 127 –> LINK

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