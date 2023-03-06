Was ist die Welt wert? So bewerten internationale Star-Investoren den Markt

Warren Buffett So vorhersehbar wie das TV-Programm an Silvester agiert Warren Buffett auch in den aktuell stürmischen Zeiten. »Same procedure as every crisis« würde er den Weltmärkten als Miss Sophie zurufen. Denn seit Jahrzehnten hält sich der CEO von Berkshire Hathaway konsequent an die Grundregeln von »Value Investing« und »Buy And Hold«. Auf gut Deutsch zusammengefasst: Er hält seine Anlagen über längere Zeit und investiert in stark aufgestellte Unternehmen, die temporär unterbewertet sind. Oder in seinen eigenen Worten: »Kaufe einen Dollar, aber bezahle dafür nicht mehr als 50 Cent.« Wer dumm genug ist, sich auf solch unvorteilhafte Deals einzulassen? Menschen, die sich von Angst leiten lassen und gerade in Krisen panisch verkaufen.