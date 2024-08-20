Warum finanzielle Unabhängigkeit das beste Geschenk ist

Seit 2017 setze ich mich dafür ein, dass sich mehr Frauen trauen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und dabei habe ich schon vieles erlebt. Haben Frauen wirklich weniger Ahnung oder nur mehr Angst? Eine neue OECD-Studie kam zu dem Ergebnis: Frauen verfügen über geringere Finanzkenntnisse und weniger Selbstvertrauen als Männer. Geht es um einfache finanzielle Fragen, antworten Frauen häufiger mit »Weiß ich nicht« anstatt zu versuchen, die Frage per Multiple Choice zu beantworten. Dies deutet darauf hin, dass hier vor allem große Unsicherheit herrscht.