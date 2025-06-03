Warren Buffetts Rückzug: Das Ende einer Ära an der Wall Street

Während der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am 3. Mai in Omaha kündigte Warren Buffett überraschend seinen Rücktritt als CEO zum Jahresende an. Er erklärte: »Ich denke, die Zeit ist gekommen, dass Greg am Jahresende CEO des Unternehmens wird«. Damit setzt er ein Zeichen für Kontinuität. Denn das Unternehmen, dessen Aktienkurs sich unter seiner Führung vervielfacht hat, wurde über Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Die Nachfolge ist geklärt, und der Übergang gestaltet sich kontrolliert – ganz im Sinne des Value-Investors, der stets langfristig dachte.