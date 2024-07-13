Warnsignale für die Börse mehren sich

Die US-Börse ist fundamental extrem überbewertet. Das zeigen alle historisch bewährten Kennzahlen der Fundamentalanalyse, und zwar ausnahmslos. Diese unbestreitbare fundamentalanalytische Tatsache reicht zwar nicht aus, um eine Baisse auszulösen. Aber die besonders schweren Aktienbaissen der vergangenen 120 Jahre nahmen ihren Ausgang immer von einer extremen Überbewertung. Als Timing-Instrument ist die Fundamentalanalyse zwar nicht geeignet, sie gibt uns jedoch eine klare Vorstellung vom aktuellen Ausmaß des Börsenrisikos.