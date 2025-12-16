Vorsorge statt Verlust! Wenn ein bewegtes Jahr zum Wegweiser wird

»Die Börse ist ein Mittel, um Geld von dem Ungeduldigen zu dem Geduldigen zu transferieren«, soll Warren Buffett einmal gesagt haben. Das Jahr 2025 stellte Anleger jedoch besonders auf die Probe: Hier trafen Zinssenkungen auf Handelskonflikte und technologische Innovationen auf geopolitische Unwägbarkeiten – kurzum: Ein Jahr voller Turbulenzen liegt hinter uns. Doch welche Aussagen lassen sich im Angesicht solch einer Volatilität für die Zukunft treffen? In der aktuellen Ausgabe haben wir uns dieser Frage gewidmet: In unserer Coverstory analysieren etwa Bestseller-Autor Marc Friedrich und »Stockanalyzer«-Gründer David Bader-Egger 2025 die für sie wichtigsten Ereignisse des Jahres und lassen uns an ihrem Ausblick für 2026 teilhaben. Ein Blick in die länger zurückliegende Geschichte liefert indes ebenfalls wertvolle Hinweise zum Umgang mit den Fehlern der Vergangenheit: In einem Auszug aus dem Buch »Trade Finance« erinnert Autor Andreas Schweitzer an die Insolvenz der britischen Barings Bank und zeigt auf, welche Lehren Anleger aus dieser Krise ziehen können. Stabilität suchen Anleger derzeit auch auf dem Edelmetallmarkt – Gold wird für sie dabei zunehmend zu einem sicheren Anker. Warum die Zeit der Goldkorrektur vorbei zu sein scheint und welche Edelmetall-Aktien darüber hinaus eine Hausse erleben, erläutert Claus Vogt in seinem Marktkommentar. Und was ist mit der Jahresendrallye? Während andernorts bereits aufs Christkind gewartet wird, hofft man an der Börse vor allem auf kurzfristige Kursgewinne. Wer langfristig Vermögen aufbauen will, sollte hingegen nicht allzu sehr auf schnelle Manöver setzen, mahnt Christoph A. Scherbaum. Welchen Vergleich er zwischen solchen Aktieninvestments und den Geschenken unterm Tannenbaum zieht, erfahren Sie in seiner Kolumne.