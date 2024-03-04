Von Enron und WorldCom zu Wirecard – Beispiele für Corporate Greed

Das Jahr 1999 war mit einem Anstieg des Aktienkurses um 58 Prozent bereits ein atemberaubendes Jahr gewesen. Im Jahr 2000 war der Kurs sogar noch besser und stieg um 89 Prozent, ein Zuwachs, der riesige Zahlungen an das Management im Hinblick auf den Performance-Unit-Plan auslöste. Neben dem Gehalt und der aktienbasierten Vergütung erhielt der CEO Kenneth Lay eine zusätzliche Barzahlung von mehr als 10 Millionen Dollar und der COO Skilling 7,5 Millionen Dollar. Andere Führungskräfte, darunter CFO Andy Fastow, erhielten ebenfalls siebenstellige Beträge.