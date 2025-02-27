Vom Stillstand zur Chance: Die Lektionen der Immobilienkrise

Ja, definitiv. Der Markt hat im Jahr 2022 einen herben Einbruch erlitten. Getrieben wurde das Ganze durch den Überfall Russlands auf die Ukraine. In der Folge reagierten die Märkte geschockt. Gleichzeitig waren noch viele Lieferketten aufgrund der Coronakrise zumindest gestört. In der Folge verteuerten sich viele Güter und Dienstleistungen. Teilweise wurde das aber auch vom Markt erwartet – was in der Folge tatsächlich eintrat. Dies hatte eine bisher kaum dagewesene Steigerung der langfristigen Zinsen zur Folge. Hieraus resultierend reagierte auch die Europäische Zentralbank recht zügig und hob die kurzfristigen Zinsen in vielen kleinen Schritten an.