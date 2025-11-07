Vom Reiz des Streuens – Warum Vermögensaufbau keine Einbahnstraße ist

Warum das wichtig ist? Weil niemand, weder der klügste Fondsmanager noch der selbstbewussteste Privatanleger, vorhersagen kann, welcher Markt morgen glänzt und welcher kollabiert. Es ist nicht die Aufgabe des Anlegers, den nächsten Superstar zu erkennen, sondern ein System zu bauen, das nicht vom Superstar abhängig ist. Diversifikation ist keine defensive Maßnahme für Ängstliche, sondern aktiver Risikoschutz für weitsichtige Vermögensarchitekten.