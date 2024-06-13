Vom negativen zum positiven Money Mindset

Die Anlagestrategien der verschiedenen Generationen können sich durchaus unterscheiden, jedoch gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Besonders auffällig ist das wachsende Interesse aller Generationen an Investments. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der 14- bis 39-jährigen Aktiensparer verdoppelt, was zeigt, dass das Thema Investieren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch in meiner Community, in der der Großteil zwischen 18 und 34 Jahre alt ist, ist dieses gestiegene Interesse deutlich zu spüren. Insbesondere das Interesse an nachhaltigem und langfristigem Vermögensaufbau mit ETFs nimmt zu.