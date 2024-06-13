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Vom negativen zum positiven Money Mindset

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 138, am 01.05.2024
Von 
13.06.2024
Vom negativen zum positiven Money Mindset
©Bild: Camilla Sohn
Camilla Sohn im Interview über das steigende Interesse an Finanzen und Anlagen
Für die Generation Z ist Geld schon lange kein Tabuthema mehr. Immer mehr junge Menschen interessieren sich für ihre Finanzen und fordern mehr finanzielle Bildung in Deutschland. Doch wie lässt sich das umsetzen? Camilla Sohn – auch bekannt als »caminvesta« – sieht große Möglichkeiten im Bereich von Instagram, YouTube und Co. Mithilfe von Social Media könne das Thema Finanzen und Anlagen verständlich an alle Generationen herangebracht werden. Neben ihren persönlichen Finanz-Erfahrungen hat sie im Interview außerdem verraten, warum man gerade die Frauen an der Börse nicht unterschätzen sollte.
Frau Sohn, Anlagen werden auch unter jungen Menschen immer beliebter. Inwieweit unterscheiden sich die Anlagestrategien der Gen Z von denen der Millennials oder der Generation X?

Die Anlagestrategien der verschiedenen Generationen können sich durchaus unterscheiden, jedoch gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Besonders auffällig ist das wachsende Interesse aller Generationen an Investments. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der 14- bis 39-jährigen Aktiensparer verdoppelt, was zeigt, dass das Thema Investieren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Auch in meiner Community, in der der Großteil zwischen 18 und 34 Jahre alt ist, ist dieses gestiegene Interesse deutlich zu spüren. Insbesondere das Interesse an nachhaltigem und langfristigem Vermögensaufbau mit ETFs nimmt zu.

Das gesamte Interview »Vom negativen zum positiven Money Mindset« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 138 -> LINK

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