Vom Hobby-Trader zum Senior Portfolio Manager

Das lässt sich leider nicht pauschal sagen. Viele versprechen, dass man mit einem Kurs in wenigen Monaten finanziell frei wird, aber das ist Unsinn. Ich bin seit Jahrzehnten dabei und lerne immer noch dazu. Die Dauer hängt stark vom Handelsansatz und der Kontogröße ab. Mit einem kleinen Konto dauert es länger als mit einem größeren. Auch der Anlagehorizont spielt eine Rolle: Langfristige Investoren verdienen anders als kurzfristige Trader. Entscheidend ist, dass man seine Strategie beherrscht und sich emotional unter Kontrolle hat. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Der wichtigste Faktor: Beherrscht man, was man da tut? Die Psyche spielt ebenfalls eine große Rolle. Nicht jeder ist von der Persönlichkeit her für das Trading geeignet. Manche schaffen es in sechs Monaten, andere brauchen sechs Jahre oder kommen nie an diesen Punkt.