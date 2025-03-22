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Vom Hobby-Trader zum Senior Portfolio Manager

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 148, am 01.03.2025
Von 
22.03.2025
Vom Hobby-Trader zum Senior Portfolio Manager
©Bild: BACKHAUS Verlag
Orkan Kuyas im Interview
Es gibt viele Möglichkeiten, an der Börse Geld zu verdienen – und das schon, seit es sie gibt. War es über Jahrzehnte hinweg ein Geschäft für eine Handvoll Fachleute, ist der Beruf des Daytraders in jüngster Vergangenheit sehr populär geworden. Seminaranbieter im Internet, die das schnelle Geld versprechen, sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dabei betreten die meist jungen Teilnehmer ein gefährliches Terrain. Orkan Kuyas begann als Hobby-Trader und ist nun einer der bekanntesten Portfolio Manager im deutschsprachigen Raum. Er weiß, dass vor dem erfolgreichen Traden das Lernen steht, weil Trial and Error sehr teuer werden kann. In unserem Interview offenbart er, worauf es beim Handel ankommt.
Herr Kuyas, Sie handeln seit über 25 Jahren mit Aktien und sind einer der bekanntesten Trader im deutsch- sprachigen Raum. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Aktie?

Oh ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern! Das war in den Zeiten des Neuen Marktes – die Infineon-Aktie. Viele wollten damals in diesen Markt einsteigen und ich habe mich für Infineon entschieden, weil die Aktie aus Deutschland kam. Ich hätte damals nie gedacht, dass die Aktie nach der Finanzkrise 2008 ein solches Comeback erleben würde.

Ihr Hobby wurde bald zum Hauptberuf. Wie lange dauert es, bis man vom Trading leben kann?

Das lässt sich leider nicht pauschal sagen. Viele versprechen, dass man mit einem Kurs in wenigen Monaten finanziell frei wird, aber das ist Unsinn. Ich bin seit Jahrzehnten dabei und lerne immer noch dazu. Die Dauer hängt stark vom Handelsansatz und der Kontogröße ab. Mit einem kleinen Konto dauert es länger als mit einem größeren. Auch der Anlagehorizont spielt eine Rolle: Langfristige Investoren verdienen anders als kurzfristige Trader. Entscheidend ist, dass man seine Strategie beherrscht und sich emotional unter Kontrolle hat. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Der wichtigste Faktor: Beherrscht man, was man da tut? Die Psyche spielt ebenfalls eine große Rolle. Nicht jeder ist von der Persönlichkeit her für das Trading geeignet. Manche schaffen es in sechs Monaten, andere brauchen sechs Jahre oder kommen nie an diesen Punkt.

Das gesamte Interview »Vom Hobby-Trader zum Senior Portfolio Manager« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 148 -> LINK

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