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Volumen-Trading – die Geheimwaffe beim Day-Trading?

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 121, am 01.12.2022
Von 
16.12.2022
Volumen-Trading – die Geheimwaffe beim Day-Trading?
©Bild: Noyan I.
Beim Volumen-Trading kann man von den Big Playern an der Börse profitieren, indem man ihren Bewegungen folgt. Aber dabei einfach so Gewinne abzupflücken und Millionen zu verdienen, ist eine Illusion. Fundierte Kenntnisse über den Markt und die technische Analyse sowie das Trading-Handwerk sind Basis für den Erfolg. Serdar Karaca ist Experte für Volumen-Trading und erklärt in unserem Interview, warum das Lernen so wichtig ist, bevor man an die Früchte kommt.
Herr Karaca, Sie haben langjährige Erfahrung an der Börse. Was kann Volumen-Trading gegenüber der herkömmlichen Chart-Technik?

Ein sehr wichtiger Punkt, ich versuche, es einmal in ganz einfachen Worten zu erklären: Die Volumen-Analyse gibt mir die Möglichkeit, die Big Player, die den Markt bewegen, in einer gewissen Art und Weise zu erkennen und ihnen zu folgen – also frühere Einstiege in den Markt zu bekommen und früher Profite zu generieren, bevor andere Teilnehmer in den Markt einsteigen. So kann ich frühzeitig auf den Zug aufspringen und wieder abspringen, sobald der Zug die Haltestelle erreicht. Aber was viele nicht beachten, ist, dass die technische Analyse und die Volumen-Analyse zu hundert Prozent kompatibel sein müssen. Denn man muss wissen, dass etwa 85 Prozent der Marktteilnehmer an der Börse mit verschiedenen Zeiteinheiten, verschiedenen Strategien oder verschiedenen Softwares handeln und das grundsätzlich auf Basis der technischen Analyse.

Die gesamte Coverstory »Volumen-Trading – die Geheimwaffe beim Day-Trading?« und weitere spannende Artikel lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin ePaper Nr. 121 –> LINK

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