Volumen-Trading – die Geheimwaffe beim Day-Trading?

Ein sehr wichtiger Punkt, ich versuche, es einmal in ganz einfachen Worten zu erklären: Die Volumen-Analyse gibt mir die Möglichkeit, die Big Player, die den Markt bewegen, in einer gewissen Art und Weise zu erkennen und ihnen zu folgen – also frühere Einstiege in den Markt zu bekommen und früher Profite zu generieren, bevor andere Teilnehmer in den Markt einsteigen. So kann ich frühzeitig auf den Zug aufspringen und wieder abspringen, sobald der Zug die Haltestelle erreicht. Aber was viele nicht beachten, ist, dass die technische Analyse und die Volumen-Analyse zu hundert Prozent kompatibel sein müssen. Denn man muss wissen, dass etwa 85 Prozent der Marktteilnehmer an der Börse mit verschiedenen Zeiteinheiten, verschiedenen Strategien oder verschiedenen Softwares handeln und das grundsätzlich auf Basis der technischen Analyse.