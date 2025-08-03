Verpassen Sie die Goldhausse nicht!

Unsere Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass wir uns bei den Goldminenaktien erst in der Frühphase einer Hausse befinden, die noch lange anhalten wird. Es ist also bei weitem noch nicht zu spät für einen profitablen Einstieg. Goldminen-Index mit starkem Kaufsignal Auf dem folgenden Chart sehen Sie den Verlauf des Goldminen Index seit 2023. Ein erstes charttechnisches Kaufsignal wurde im April 2024 gegeben. Indem die Kurse damals über die durchgezogene blaue Linie gestiegen sind, wurde eine zehnmonatige Bodenformation beendet und der Beginn eines Aufwärtstrends angekündigt.