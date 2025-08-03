Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Verpassen Sie die Goldhausse nicht!

2 Min.

Erschienen in Ausgabe 152, am 01.07.2025
Von 
03.08.2025
Verpassen Sie die Goldhausse nicht!
©Bild: IMAGO / Westend61
Ein Gastbeitrag von Claus Vogt

Verpassen Sie die Hausse bei den Aktien des Edelmetallsektors nicht! Der XAU Gold- und Silberminen-Index ist seit Anfang des Jahres schon um über 50 Prozent gestiegen. Im April 2025 wurde für diesen Index ein weiteres starkes Kaufsignal gegeben, auf dessen weitreichende und langfristig sehr bullishe Bedeutung wir Sie bereits informiert haben. Seither ging es mit dem Index um 15,6 Prozent nach oben und einige der in meinem Börsenbrief empfohlenen Aktien sind noch sehr viel stärker gestiegen.

Unsere Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass wir uns bei den Goldminenaktien erst in der Frühphase einer Hausse befinden, die noch lange anhalten wird. Es ist also bei weitem noch nicht zu spät für einen profitablen Einstieg. Goldminen-Index mit starkem Kaufsignal Auf dem folgenden Chart sehen Sie den Verlauf des Goldminen Index seit 2023. Ein erstes charttechnisches Kaufsignal wurde im April 2024 gegeben. Indem die Kurse damals über die durchgezogene blaue Linie gestiegen sind, wurde eine zehnmonatige Bodenformation beendet und der Beginn eines Aufwärtstrends angekündigt.

Das gesamte Interview »Verpassen Sie die Goldhausse nicht!« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 152 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben