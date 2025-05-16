Vermögenstransfer: Wie eine kluge Planung das Lebenswerk sichert

Beim Vermögensübergang spielt das deutsche Steuerrecht eine zentrale Rolle. Der Unterschied zwischen Schenkung (zu Lebzeiten) und Erbschaft (nach dem Tod) liegt vor allem in der zeitlichen Perspektive. Beide unterliegen der Erbschafts- und Schenkungsteuer, wobei die grundsätzlichen Freibeträge und Steuerklassen eine wesentliche Rolle spielen. Kinder profitieren von einem Freibetrag von 400.000 Euro, Ehepartner von 500.000 Euro. Übersteigt der Betrag diesen Wert, greifen progressive Steuersätze zwischen sieben und 50 Prozent. Vermögenswerte können durch frühzeitige Schenkungen in Etappen übertragen werden, um Freibeträge mehrfach auszunutzen (alle zehn Jahre neu).