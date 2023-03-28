Vermögende Menschen suchen eine Problemlösung und kein Produkt

Das Jahr 2023 wird wieder sehr herausfordernd sein und enorme Veränderungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft sowie auch im politischen Bereich mit sich bringen. Gerade vermögende Menschen und Familien zeigen überproportional einen Pessimismus und haben regelrechte Zukunftsängste. Dieses Land erlebt aktuell eine enorme politische Krise, somit auch eine große Vertrauenskrise in der Bevölkerung, gerade auch bei der genannten Klientel. Die Angst vor Vermögensverlusten, hohen neuen und weiteren Steuerabgaben sowie dem Zugriff von Dritten beschäftigen Menschen, die sich selbst Werte geschaffen haben, sie geerbt haben oder sie übertragen bekommen haben.