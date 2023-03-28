Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Vermögende Menschen suchen eine Problemlösung und kein Produkt

2 Min.

Von 
28.03.2023
Vermögende Menschen suchen eine Problemlösung und kein Produkt
©Bild: IMAGO / Emmanuele Contini

Das Jahr 2023 wird wieder sehr herausfordernd sein und enorme Veränderungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft sowie auch im politischen Bereich mit sich bringen. Gerade vermögende Menschen und Familien zeigen überproportional einen Pessimismus und haben regelrechte Zukunftsängste. Dieses Land erlebt aktuell eine enorme politische Krise, somit auch eine große Vertrauenskrise in der Bevölkerung, gerade auch bei der genannten Klientel. Die Angst vor Vermögensverlusten, hohen neuen und weiteren Steuerabgaben sowie dem Zugriff von Dritten beschäftigen Menschen, die sich selbst Werte geschaffen haben, sie geerbt haben oder sie übertragen bekommen haben.

Der Mittelstand sowie Unternehmerinnen und Unternehmer werden mit immer weiteren und höheren Abgaben erdrückt, irrwitzigste Auflagen, Verordnungen und Gesetze machen es »Machern« immer schwieriger, sich in Deutschland zu entfalten und als Mittelständler erfolgreich zu werden und es zu bleiben. Mittlerweile sind zum Beispiel Wirtschaftszahlen von gewissen Industriebereichen extrem eingebrochen, die hohen Energiekosten, dazu Fachkräftedefizite, unglaubliche Auflagen und die exorbitant hohen Lohnnebenkosten plus hohe Steuern führen zu einem regelrechten Unternehmensschwund. Deutschland schafft sich ab, so hieß es vor Jahren, leider ist diese damals kritisierte Aussage aktueller denn je.

Den Gastbeitrag »Vermögende Menschen suchen eine Problemlösung und kein Produkt« von Thomas Hennings und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 02/23 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben