Vermögen schützen – aber wie? Wie Anleger bei Turbulenzen handlungsfähig bleiben

Dass sich Anleger in Krisenzeiten verstärkt bereits bewährten Sachwerten zuwenden, zeigt ein Blick auf die aktuelle Marktentwicklung bei Gold und Silber – schließlich erleben die Edelmetalle gerade eine Hausse. Doch wie verhält es sich mit anderen Rohstoffen? Claus Vogt beleuchtet im Marktkommentar, welche Faktoren aktuell auf den Ölpreis wirken. Auch Immobilien gelten seit jeher als guter Inflationsschutz und als sichere Wertanlage. Doch ist es heutzutage eigentlich noch ratsam, einfach ein Haus oder eine Wohnung zu erwerben? Im Buchauszug zeigen die Autoren Urban Bacher und Marco Herrmann, welche Faktoren bei der Immobilieninvestition über den finanziellen Erfolg entscheiden können und inwiefern es sich auszahlt, neue Wege zu beschreiten. Und wie sieht es an der Börse aus? Immerhin wird der Handel mit Wertpapieren hierzulande spätestens seit dem Platzen der Dotcom-Blase eher kritisch beäugt. Warum eine Geldanlage in Aktien nicht zwangsläufig auch eine Spekulation bedeutet und inwieweit sie sich in turbulenten Zeiten langfristig rechnen kann, erläutert Christoph A. Scherbaum in seiner Kolumne.