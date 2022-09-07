Value-Investing – Zukauf nach dem Vorbild Buffetts?

Pandemie und Lieferschwierigkeiten sorgten bereits für einen Mangel an Ressourcen – mit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs und den EU-Maßnahmen hat sich die wirtschaftliche Lage noch verschärft. Nach Angaben des Portals »Statista« befindet sich die Inflation in Deutschland seit dem Jahr 2021 auf Rekordniveau. Die Sorgen um die Preissteigerungen gehen auch an der Börse nicht spurlos vorüber: In der ersten Jahreshälfte sahen sich bekannte Indizes wie der Dax oder der Nasdaq mit hohen Verlusten, teilweise den höchsten seit Jahrzehnten konfrontiert. In solch wirtschaftlich unübersichtlichen Situationen orientieren sich Anleger zunehmend an den Strategien erfahrener Investoren, wie des über 90-jährigen Warren Buffett, CEO der Berkshire Hathaway und bekannt als »Orakel von Omaha«. »Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind«, ist nur einer von vielen Leitsätzen, die Buffett zugeschrieben werden.