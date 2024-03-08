Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

US-Börse hat höchste Risikostufe erreicht

1 Min.

Von 
08.03.2024
US-Börse hat höchste Risikostufe erreicht
©Bild: IMAGO / UPI Photo

Aktien befinden sich auf einem dauerhaft hohen Plateau«, sprach der große US-amerikanische Ökonom Irving Fisher (1867–1947) im Jahr 1929. Kurz darauf, im Oktober jenes Jahres, kam es an den Weltaktienmärkten zu dem berühmten Börsencrash, der die Weltwirtschaftskrise einleitete. Zweieinhalb Jahre später betrug der Kursrückgang des Dow Jones Industrial Average 89 Prozent.

Ich erinnere Sie hier an dieses Geschehen, weil die fundamentale Überbewertung der US-Börse heute ähnlich hoch ist wie 1929 und unsere Risikomodelle die höchste Warnstufe erreicht haben. Das bedeutet zwar nicht, dass die Aktienkurse jetzt ähnlich stark fallen müssen wie damals, es zeugt aber von einem extrem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis und mahnt zu großer Vorsicht.

Den gesamten Gastbeitrag »US-Börse hat höchste Risikostufe erreicht« von Claus Vogt und weitere spannende Texte lesen Sie aktuellen Sachwert Magazin ePaper Ausgabe 135 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben