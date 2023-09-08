Unwissenheit frisst Ratio – Bei der Geldanlage kommt es auf den richtigen Blickwinkel an

Wie so viele Anleger verwechselt Herr Weiß ein ex post erreichtes Ergebnis mit einer ex ante verantwortungsvollen Strategie. Wenn ein Mensch betrunken mit dem Auto von einer Party nach Hause fährt, ist das verantwortungslos, eventuell kriminell. Auch, wenn er nicht erwischt wurde, auch, wenn er keinen Unfall verursacht hat und auch, wenn er sich so das Geld für das Taxi gespart hat. Ähnlich fatal und ähnlich verbreitet ist das Anlegen falscher Vergleichsmaßstäbe. So halten annähernd 99 % aller deutschen Anleger und 95 % aller Banker den deutschen Kapitalmarktindex DAX für »den Markt«, mit dem sie die Entwicklung der eigenen Geldanlage vergleichen. Unsinn! Der DAX ist im globalen Maßstab ein Dorfindex mit erstaunlich hohen Risikokennziffern. Deutschland macht weniger als 3 % des weltweiten Aktienmarkts aus, und der DAX repräsentiert nur einen Teilausschnitt davon. Dasselbe gilt aus der Perspektive des Anlegers. Im Regelfall besteht das Vermögen eines Deutschen im Wesentlichen aus dem Wert der eigenen Arbeitskraft, Immobilien und Versicherungen – es ist also gar nicht im Depot. Im Depot finden sich dann neben meist irrational übergewichteten deutschen Aktien auch internationale Aktien, Anleihen, Mischfonds und andere Wertpapiere. Das eingegangene Risiko ist regelmäßig deutlich niedriger als das des DAX. Mit einer fast zwangsläufigen Folge: Solange der Kapitalmarkt gut läuft, wird Ihr Depot meist subjektiv schlecht aussehen. Und wenn Verluste im Depot auftreten? Dann spielt der DAX, der mutmaßlich viel stärker abgestürzt ist, auf einmal keine Rolle mehr. Nicht wenige Anleger suchen sich dann auf einmal eine andere Referenz: das Festgeld, und seien es auch nur 0,01 %. Auf diese Weise bauen sie sich eine Welt, die zu permanenter Unzufriedenheit führt. Herr Borchert, der plus 7 % und minus 50 % nicht unterscheiden konnte, war ein Paradebeispiel für diese Technik. Fehlentscheidungen sind dabei fast unvermeidlich, da die Anleger einer Fata Morgana hinterherjagen.