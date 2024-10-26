Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Unersättlicher Strombedarf: Jetzt setzen auch Unternehmen auf Kernenergie

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 143, am 01.10.2024
Von 
26.10.2024
Unersättlicher Strombedarf: Jetzt setzen auch Unternehmen auf Kernenergie
©Bild: Depositphotos / TTstudio
Ein Gastbeitrag von Marc Friedrich

Während Deutschland seine letzten Kernkraftwerke abgeschaltet hat und in einem Akt der Zerstörung sogar die Kühltürme eines Kernkraftwerks gesprengt hat, setzt nicht nur die ganze Welt auf die grundlastfähige, hocheffiziente und CO2-neutrale Kernenergie, sondern auch Unternehmen. Tech-Giganten wie Google und Microsoft wollen ihren immer größer werdenden Energiehunger mit Atomkraft stillen, um den enormen Strombedarf ihrer Künstlichen Intelligenz zu decken. Noch nie war es offensichtlicher als jetzt, dass Deutschland in Sachen Energiepolitik komplett falsch abgebogen ist.

Der unersättliche Strombedarf

Willkommen in der Zukunft! Eine Zukunft, die mehr Energie braucht als je zuvor – und das in einem rasanten Tempo. Die Künstliche Intelligenz (kurz KI) steht an der Schwelle, unsere Welt von Grund auf zu verändern. Meine Prognose: Die kommenden drei Jahre werden unsere Welt für immer verändern.

Die gesamte Titelstory »Unersättlicher Strombedarf: Jetzt setzen auch Unternehmen auf Kernenergie« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 143 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben