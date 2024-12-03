Uhren als Kapitalanlage: Sind die goldenen Zeiten vorüber?

Nach dem Rekordjahr 2023 gingen die Exporte Schweizer Luxusuhren in den vergangenen Monaten deutlich zurück. Vor allem die Ausfuhren nach China brachen zeitweise ein. Doch mittlerweile hat sich die Nachfrage wieder erholt. Ein Platzen der Preisblase brauchen Uhren-Investoren also nicht zu befürchten. Im Gegenteil: Die Preise für prestigeträchtige Luxusmarken werden wohl weiter steigen. Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Europäische Zentralbank (EZB) im vergangenen Oktober die Leitzinsen gesenkt. Beobachter stellten fest, dass es Zinssenkungen in so kurzen Abständen seit 13 Jahren nicht mehr gegeben hat.