Über Geld spricht man doch! Warum finanzielle Bildung gerade jetzt wichtig ist

Während man in Deutschland noch mit der Finanzplanung hadert, ist man in den USA weitaus experimentierfreudiger. Dort könnte der NFT-Markt in diesem Jahr sogar einen Umsatz von 1.026 Millionen Euro verzeichnen. Lohnt es sich also für Privatanleger, hier zu investieren? Diese Frage steht im Fokus eines redaktionellen Beitrags. Ein weiterer Text aus unserem Hause ist dem Thema Stiftungen gewidmet. Denn wer durch kluges Investieren zu Vermögen gekommen ist, kann so Einfluss nehmen – und es gibt noch weitere Vorteile! Wir werfen einen Blick auf die Frage, warum immer mehr Deutsche zu Stiftern werden. Auch Carl Icahn hat bereits mehrere Stiftungen gegründet. Doch wie ist aus dem Abbrecher eines Medizinstudiums ein Milliardär und Großinvestor mit fragwürdigem Ruf geworden? Der Auszug aus der Biografie von Mark Stevens gibt Einblick in das Leben einer schillernden Persönlichkeit. Natürlich betrachten wir auch in dieser Ausgabe die Entwicklungen klassischer Sachwerte: Marktkommentator Claus Vogt wendet sich diesmal besonders der Goldbörse zu.