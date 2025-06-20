Trumps Zollhammer – und warum Sie als Anleger trotzdem Ruhe bewahren sollten

Am 2. April schwang Donald Trump den großen Zollhammer und verkündete drastische Zollerhöhungen für fast alle Länder der Erde. In den Folgetagen brachen die Börsen ein: Der S&P 500 verlor an der Spitze bis zu 20 Prozent, der DAX und Dow Jones bis zu 15 Prozent. Selbst Big Tech wie Amazon und Alphabet blieben nicht verschont. Dies, obwohl ihre Geschäftsmodelle zu einem Großteil aus digitalen Dienstleistungen (zum Beispiel Cloud-Dienste, Online-Werbung, etc.) bestehen und sie deshalb von Einfuhrzöllen auf physische Waren lange nicht so stark betroffen sind wie klassische Produktionsbetriebe.
Zwar haben sich die Märkte von diesem ersten »Zollschock« schnell wieder erholt, aber die Unsicherheit bleibt. China reagierte auf alle neuen US-Zölle bislang prompt mit neuen Gegenzöllen. Auch ob es bei Zöllen auf rein physische Waren bleibt, ist längst nicht mehr sicher. Anfang Mai brachte Trump erstmals Zölle auf internationale Filme ins Gespräch.