Trumps Zollhammer – und warum Sie als Anleger trotzdem Ruhe bewahren sollten

Am 2. April schwang Donald Trump den großen Zollhammer und verkündete drastische Zollerhöhungen für fast alle Länder der Erde. In den Folgetagen brachen die Börsen ein: Der S&P 500 verlor an der Spitze bis zu 20 Prozent, der DAX und Dow Jones bis zu 15 Prozent. Selbst Big Tech wie Amazon und Alphabet blieben nicht verschont. Dies, obwohl ihre Geschäftsmodelle zu einem Großteil aus digitalen Dienstleistungen (zum Beispiel Cloud-Dienste, Online-Werbung, etc.) bestehen und sie deshalb von Einfuhrzöllen auf physische Waren lange nicht so stark betroffen sind wie klassische Produktionsbetriebe.