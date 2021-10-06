Trading mit System

Was sind die häufigsten Fehler, die Anfänger oder auch bereits erfahrene Trader begehen?

So wertvoll die Euphorie am Anfang für ein neues Thema ist, so hinderlich ist die oft daraus resultierende Selbstüberschätzung für einen Trader. Oft erzielen Tradinganfänger zu Beginn sehr gute Gewinne. Sie glauben verstanden zu haben, wie die Börse und der Markt funktionieren. Und dann folgen die ersten Fehler: Getrieben von der eigenen Gier wird beispielsweise das Risiko pro Trade erhöht oder es wird versucht, bereits realisierte Verluste innerhalb weniger Stunden wieder auszugleichen. Dadurch gerät der Schneeball erst ins Rollen. Mit dem steigenden Gefühl der Ohnmacht geht der Trader ein immer höheres Risiko ein, wobei der Verlust immer größer wird. Diese emotionalen Verhaltensmuster sind alle menschlich und vergleichbar mit dem Spielverhalten im Casino. An der Börse führen sie jedoch kurz oder mittelfristig zu einem Totalverlust.