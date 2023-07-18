Technologie und Wasser – zwei Zukunftsthemen

Die Technologiebranche hat in den letzten Jahren die Welt verändert. Besonders die Wirtschaft sieht großes Potenzial in den neuen Technologien. Die sollen uns nicht nur den Alltag leichter machen, sondern sogar die Welt verbessern. Umwelttechnologien und effizientere Abläufe sind dabei nur zwei Beispiele. Doch jüngst ist die Tech-Branche unter Druck geraten, nicht zuletzt durch die Pleite der Silicon Valley Bank begann der Kurseinbruch an den Börsen. Frank Thelen sieht das jedoch nur als vorübergehenden Effekt. Langfristig erkennt er große Chancen in der Branche.
Diese Chancen gibt es auch beim Wasser: Wir alle erinnern uns an die Aussagen aus den 1990er und 2000er Jahren, besonders im Hinblick auf Ölkriege: »Die nächsten Kriege werden sich um Wasser drehen«. Echte Wasserkriege gab es bisher glücklicherweise nicht, aber die Diskussion wird heißer. Wasser wird immer öfter rationiert, Flussläufe liegen trocken. Das hat auch mit schlechter Wasserwirtschaft zu tun, aber auch natürliche Faktoren spielen eine wichtige Rolle.
Immer mehr Länder – besonders heiße Gegenden – planen akribisch ihre Wasserversorgung für die Zukunft. Hier entsteht gleichzeitig eine Chance für Investoren. Denn all diese Anlagen müssen entwickelt und finanziert werden. Und auch die beteiligten Zulieferer und Wasserversorger können interessante Anlageziele sein. Aber nicht nur das blaue Gold ist ein Thema dieser Tage. Nach wie vor spielt das schwarze Gold Öl eine tragende Rolle in der Machtverteilung auf der Welt. Darüber schreibt Benjamin Mudlack in seinem Gastbeitrag. Und Sachwert-Experte Michael Brückner erklärt, welche Uhren für ein Investment interessant sein können.