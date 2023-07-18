Technologie und Wasser – zwei Zukunftsthemen

Die Technologiebranche hat in den letzten Jahren die Welt verändert. Besonders die Wirtschaft sieht großes Potenzial in den neuen Technologien. Die sollen uns nicht nur den Alltag leichter machen, sondern sogar die Welt verbessern. Umwelttechnologien und effizientere Abläufe sind dabei nur zwei Beispiele. Doch jüngst ist die Tech-Branche unter Druck geraten, nicht zuletzt durch die Pleite der Silicon Valley Bank begann der Kurseinbruch an den Börsen. Frank Thelen sieht das jedoch nur als vorübergehenden Effekt. Langfristig erkennt er große Chancen in der Branche.