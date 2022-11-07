Superzyklus oder Achterbahnfahrt?

Rohstoff-Investitionen im Angesicht der Krise: Ohne sie ist keine Produktion, kein Fortschritt möglich – Rohstoffe sind die Basis für eine funktionierende Wirtschaft. Wie einschneidend die wirtschaftlichen Folgen sein können, wenn exogene Faktoren die Rohstoffzufuhr beschränken, zeigte sich unlängst am Beispiel der Coronapandemie sowie am Russland-Ukraine-Krieg. Nicht zuletzt die hohe mediale Aufmerksamkeit, die den Exportstopp von Weizen aus der Ukraine begleitete, dürfte die Bedeutung der Rohstoffe für die Weltwirtschaft auch vermehrt in den Fokus der Privatanleger gerückt haben. Und das alles in einer Zeit, in der die Rohstoffpreise derart steigen, dass sogar vereinzelte Medienberichte bereits von einem »Rohstoff-Superzyklus« sprechen; also von einer üblicherweise mehrere Jahre andauernden Zeitspanne, in der die Nachfrage das Angebot übersteigt und es so zu einem Höhenflug der Preise kommt.