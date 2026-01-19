Substanz schlägt Spekulation! Was Anleger zum Jahresauftakt wissen müssen

Während es sich bei Kyptowährungen um eine verhältnismäßig neue Form der Wertanlage handelt, haben sich Edelmetalle als Klassiker unter den Sachwerten etabliert. Im Jahr 2026 setzt sich die Hausse fort, wie Claus Vogt berichtet. In seinem Marktkommentar analysiert der Experte, warum ausgerechnet Silber derzeit gefragt ist. Nach den Turbulenzen der letzten Jahre scheint sich auch die Lage auf dem europäischen Immobilienmarkt wieder zu entspannen; das prognostiziert jedenfalls Greg Kane, Immobilien- und Investment-Experte des US-amerikanischen Finanzdienstleisters PGIM. In seinem Text blickt er auf die wichtigsten Treiber der Entwicklungen und erläutert, welche Segmente seiner Ansicht nach besonders an Relevanz gewinnen werden. Auch die Auto-Industrie galt lange Zeit als verlässliche Branche und somit als stabiler Dividendenlieferant. Doch nun steckt der Sektor in einer Krise. In seiner Kolumne zeigt Christoph A. Scherbaum, wieso eine Investitionsentscheidung nicht allein auf hohen Renditechancen fußen sollte und welche Branchen Anleger jetzt besonders im Blick haben müssen.