Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Strategien gegen finanziellen Blindflug

1 Min.

Erschienen in Ausgabe 138, am 01.05.2024
Von 
18.05.2024
Strategien gegen finanziellen Blindflug
©Bild: Felix Schmidt
Michael Serve über Vermögensaufbau für Unternehmer und Unternehmen
Unternehmer sind oft derart mit dem operativen Geschäft beschäftigt, dass sie den für sie so wichtigen Vermögensaufbau vernachlässigen. Beim Vermögen geht es nicht nur um finanzielle Freiheit, sondern um die Absicherung des Unternehmens und auch des Unternehmers, denn vor unerwarteten Ereignissen ist niemand gefeit. Michael Serve weiß aus Erfahrung, dass viel Potenzial verschenkt wird oder falsche Strategien genutzt werden. In unserem Interview zeigt der Finanzexperte Aspekte auf, die selbst erfahrenen Unternehmern nicht immer gleich ins Auge springen.
Herr Serve, als Unternehmer Einnahmen zu erzielen, reicht nicht. Diese Einnahmen brauchen eine Anlagestrategie. Was sind die häufigsten Fehler in diesem Bereich?

Viele Selbstständige und Unternehmer konzentrieren sich auf gute Geldanlagen als Mittel für den Vermögensaufbau, übersehen jedoch den wichtigsten Schritt: den effektiven Umgang mit ihrem Einkommen. Bevor ich mich in Anlagestrategien vertiefe, sollte ich folgende Herangehensweise beachten:

Das gesamte Cover-Interview »Strategien gegen finanziellen Blindflug« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 138 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben