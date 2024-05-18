Strategien gegen finanziellen Blindflug

Unternehmer sind oft derart mit dem operativen Geschäft beschäftigt, dass sie den für sie so wichtigen Vermögensaufbau vernachlässigen. Beim Vermögen geht es nicht nur um finanzielle Freiheit, sondern um die Absicherung des Unternehmens und auch des Unternehmers, denn vor unerwarteten Ereignissen ist niemand gefeit. Michael Serve weiß aus Erfahrung, dass viel Potenzial verschenkt wird oder falsche Strategien genutzt werden. In unserem Interview zeigt der Finanzexperte Aspekte auf, die selbst erfahrenen Unternehmern nicht immer gleich ins Auge springen.