Staats- und Energieinterventionismus reißen Deutschland in den Abgrund

Der prozentuale Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung (Staatsquote) liegt bei weit über 50 Prozent. Je größer die Staatsquote ist, desto mehr Last und Kosten liegen auf den Schultern der Menschen und desto geringer ist die wirtschaftliche Freiheit. Staatliche Entscheider dominieren die Volkswirtschaft und teilen mehrheitlich die Ressourcen zentralplanerisch zu. Die Produzenten von Waren, Gütern und Dienstleistungen richten ihre Angebote nicht mehr zu mehr als 50 Prozent an den Bedürfnissen der Konsumenten aus, sondern an den Anforderungen der staatlichen Entscheider. Folglich kommt es zu Verzerrungen in der Produktionsstruktur und in einzelnen Märkten zu Knappheit, in anderen wiederum zum Überfluss.