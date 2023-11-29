Sparen beim Staat? So geht es!

Die Menschen werden mit jeder neuen Krise – und vor allem in den geringen Abständen seit Corona – vorsichtiger. Die Märkte werden in kürzeren Abständen unberechenbarer. Das hat zur Folge, dass die Verluste zum Teil höher werden, da die Erholungsphase kürzer ist und die Menschen schneller den Ausstieg bei einem Investment wählen. Das führt dazu, dass auch die Wiederanlage bei vermeintlich besseren Zeiten mit höherem Misstrauen versehen ist. Für Profi-Anleger sind Krisen oft die größten Chancen, da dort die höchsten Gewinne möglich sind.