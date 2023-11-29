Sparen beim Staat? So geht es!

Deutschlands Steuereinnahmen belaufen sich auf 895,7 Milliarden Euro – und das allein im Jahr 2022. Kein Wunder also, dass Steuern bei den meisten Menschen eher als notwendiges Übel gelten. Doch mit dem richtigen Handling lässt sich über sie auch bares Geld einsparen, weiß der Investmentexperte Timo Renner. Warum sich das steueroptimierte Investment gerade in der heutigen Zeit lohnen kann und wie interessierte Anleger die für sie richtige Strategie finden, verrät er in unserem Interview.
Herr Renner, die hohen Inflationsraten und die unübersichtliche geopolitische Lage stellen viele Menschen vor Herausforderungen. Welche Auswirkungen hat die derzeitige Situation auf das Anlageverhalten?
Die Menschen werden mit jeder neuen Krise – und vor allem in den geringen Abständen seit Corona – vorsichtiger. Die Märkte werden in kürzeren Abständen unberechenbarer. Das hat zur Folge, dass die Verluste zum Teil höher werden, da die Erholungsphase kürzer ist und die Menschen schneller den Ausstieg bei einem Investment wählen. Das führt dazu, dass auch die Wiederanlage bei vermeintlich besseren Zeiten mit höherem Misstrauen versehen ist. Für Profi-Anleger sind Krisen oft die größten Chancen, da dort die höchsten Gewinne möglich sind.