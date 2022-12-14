So ticken Immobilienmakler wirklich – ein Profimakler packt aus

Immobilienmakler genießen leider (zum Teil aber auch berechtigterweise) keinen guten Ruf in der Bevölkerung. Auffällig ist auch, dass in einigen Filmen immer wieder der Makler als Spekulant mit einem extrem teuren Auto dargestellt wird. In einigen Fällen weiß man gleich von Beginn an, wer der Bösewicht ist – der Immobilienmakler!
Der Duden beschreibt »Klischee« wie folgt: »Substantiv, Neutrum – 1. Druckstock; klatsch; 2b. eingefahrene, überkommene Vorstellung«. Gero von Wilpert geht im »Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart, 1970)« sogar noch ein Stück weiter: »[Klischees sind] vorgeprägte Wendungen, abgegriffene und durch allzu häufigen Gebrauch verschlissene Bilder, Ausdrucksweisen, Rede- und Denkschemata, die ohne individuelle Überzeugung einfach unbedacht übernommen werden.« Gerade der letzte Absatz schildert das Dilemma, in dem Immobilienmakler, meist unverdient, stecken.