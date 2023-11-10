Silber boomt

Ist Silber das weiße Gold? In Zeiten von Inflation wird immer wieder Gold als Portfolio- und Vermögensschutz genannt, doch Silber bietet Anlegern Vorteile, die Gold nicht hat. Das Edelmetall hat sich mittlerweile zu einem wertvollen Rohstoff für die Industrie entwickelt und die Nachfrage dürfte künftig entsprechend steigen. Silber ist bei Chipherstellern, Elektronikfirmen und in der Medizintechnik als Rohstoff sehr gefragt, ebenso bei der Herstellung von Mikrochips und Solaranlagen. Das Edelmetall besitzt von allen Metallen die höchste Leitfähigkeit für Wärme und Energie sowie das höchste Reflexionsvermögen.