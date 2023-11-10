Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Silber boomt

1 Min.

Von 
10.11.2023
Silber boomt
©Bild: Depositphotos / rashevskiy.yandex.ru

Was den kleinen Bruder des Goldes als Wertanlage interessant macht

Ist Silber das weiße Gold? In Zeiten von Inflation wird immer wieder Gold als Portfolio- und Vermögensschutz genannt, doch Silber bietet Anlegern Vorteile, die Gold nicht hat. Das Edelmetall hat sich mittlerweile zu einem wertvollen Rohstoff für die Industrie entwickelt und die Nachfrage dürfte künftig entsprechend steigen. Silber ist bei Chipherstellern, Elektronikfirmen und in der Medizintechnik als Rohstoff sehr gefragt, ebenso bei der Herstellung von Mikrochips und Solaranlagen. Das Edelmetall besitzt von allen Metallen die höchste Leitfähigkeit für Wärme und Energie sowie das höchste Reflexionsvermögen.

Langfristig wird Silber für die Industrie also wichtig bleiben, was sich auf die Wertsteigerung auswirken dürfte. Zudem dürfte die Verfügbarkeit schrumpfen.

Den gesamten Beitrag »Silber boomt« und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 04/23 -> LINK

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben