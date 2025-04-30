Sie werden bestohlen!

Michael Ende schrieb 1973 den Kultroman »Momo« mit dem Untertitel »Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte«. Jetzt fragen Sie sich sicherlich was hat Bitteschön »Momo« mit Bitcoin zu tun? Eine ganze Menge! Auf der einen Seite werden Sie um Ihre Lebenszeit bestohlen – und wahrscheinlich wissen Sie es gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine Lösung, um Ihnen die gestohlene Zeit wieder zurückzubringen. Unser »Momo« heißt Bitcoin!
Lassen Sie mich kurz erläutern, warum auch Sie Opfer von Zeit-Dieben sind: Wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen und ein Leben zu bestreiten. Dafür investieren wir das rarste und wertvollste, was wir im Leben besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Diese ist definitiv endlich! Wenn diese in Geld gespeicherte Lebenszeit einem dann genommen wird; durch Abgaben und Steuern erleichtert und durch Steuergeldverschwendung und Inflation beraubt – ist das ein Diebstahl von Lebenszeit, die unwiederbringbar verloren gegangen ist! Besonders tückisch und zerstörerisch ist die Inflation; der Verlust von Kaufkraft.
Das bedeutet, Sie können sich für Ihr Geld immer weniger leisten. Paradebeispiele dafür sind die neuen Rekordmarken bei den Aktienmärkten, immer neue Rekordhochs bei Gold, Immobilien – oder eben immer wieder bei Bitcoin. Denn sie zeigen den Wertverfall des Geldes auf. Wenn der Preis für Immobilien, Gold oder Bitcoin steigt, heißt es nicht, dass sie auf einmal ein größeres Grundstück besitzen, zwei neue Stockwerke haben, der Kilobarren Gold plötzlich 1,5 Kilo wiegt oder Sie zwei statt einem Bitcoin besitzen.