Sie werden bestohlen!

Lassen Sie mich kurz erläutern, warum auch Sie Opfer von Zeit-Dieben sind: Wir alle arbeiten, um Geld zu verdienen und ein Leben zu bestreiten. Dafür investieren wir das rarste und wertvollste, was wir im Leben besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Diese ist definitiv endlich! Wenn diese in Geld gespeicherte Lebenszeit einem dann genommen wird; durch Abgaben und Steuern erleichtert und durch Steuergeldverschwendung und Inflation beraubt – ist das ein Diebstahl von Lebenszeit, die unwiederbringbar verloren gegangen ist! Besonders tückisch und zerstörerisch ist die Inflation; der Verlust von Kaufkraft.