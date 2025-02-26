Sicher? Immobilien und Gold beherrschen die Schlagzeilen

Als hätten sich die Assets verabredet, wirbelt auch das altbewährte Asset Gold die Nachrichtenlage auf. Der Goldpreis hat in jüngster Vergangenheit nur den Weg nach oben gefunden und Rekordpreise erzielt. Eine Stagnation oder gar ein Rückgang sei nicht zu erwarten, meint Claus Vogt in seinem Marktkommentar. Aus seiner Sicht stehe Gold erst am Anfang einer Hausse und werde im Laufe des Jahres noch weiter steigen. Gleichzeitig würden die Faktoren, die die Entwicklung des Goldpreises beeinflussen, immer weniger durchschaubar werden. Anleger sollten wachsam bleiben. Anlegerinnen aber auch. Denn sonst kann es leicht passieren, dass man sie unterschätzt. Trotz aller Fortschritte der Gleichberechtigung wird Frauen immer noch weniger strategisches Denken beim Anlegen zugetraut als Männern. Dass aber selbst Frauen Frauen weniger zutrauen, musste Buchautorin Laura Schick in einem Webinar feststellen. Über ihre Erfahrungen berichtet sie in ihrem Buch »Blondinen können alles. Außer Geld«. Wir haben ihnen einen erhellenden Auszug daraus ausgesucht.