Schwarzes Gold

Muammar al-Gaddafi wollte mutmaßlich noch einen erheblichen Schritt weiter gehen. Er plante für Afrika scheinbar den sogenannten Golddinar. Während seiner Präsidentschaft im Rahmen der Afrikanischen Union schlug er im Jahre 2009 den afrikanischen Staaten eine vom US-Dollar unabhängige goldgedeckte Währung vor. Die Einnahmen aus den Exporten (vornehmlich Ölexporte) sollten nach Fakturierung zeitnah in Gold konvertiert und in einen von den westlichen Banken unabhängigen Fonds eingebracht werden. Nigeria, Tunesien, Ägypten und Angola sollen bereit gewesen sein, diesem Vorschlag zu folgen. Veröffentlicht wurden diese angeblichen Planungen von der Internet- und Enthüllungsplattform Wikileaks. Das Portal berief sich auf Informationen, die aus ungefähr 3.000 E-Mails aus US-amerikanischen Regierungskreisen »geleakt« worden sein sollen. Die afrikanischen Staaten konnten den Plan nicht umsetzen. Nach dem Beginn des sogenannten »Arabischen Frühlings« im Dezember 2010 in Tunesien kam es im Januar 2011 in Algerien und Ägypten zu Aufständen und später zur Entmachtung der Regierungen. Im Februar 2011 begannen die Unruhen in Libyen. Die NATO griff militärisch ein und schließlich wurde Gaddafi im Oktober 2011 umgebracht. Das Land war komplett destabilisiert und es folgte im Jahr 2014 ein mehrjähriger Bürgerkrieg.