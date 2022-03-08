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Schwarzer Schwan Corona – Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

1 Min.

Von 
08.03.2022
Schwarzer Schwan Corona
©Depositphotos / Ellerslie

Der »Schwarze Schwan«: Er ist das Sinnbild für ein überraschend auftretendes Ereignis, das gravierende Folgen mit sich zieht. Die Corona-Pandemie ist ein solches und hat wie mit einem Donnerschlag die Zwanzigerjahre eingeläutet. Die Börsen wurden ihrem irrationalen Wesen mehr als gerecht: Auf einen historisch beispiellosen Crash folgte eine ebensolche Erholung. Im Lockdown wurde die Wirtschaft heruntergefahren und die Indizes erreichten neue Rekordstände. Unter den komplexen Wechselwirkungen der politischen, wirtschaftlichen und technologischen Umwälzungen unserer Zeit werden weitere »Schwarze Schwäne« erwartet. Werfen sie bereits ihre Schatten voraus? Wie kann sich der Investor auf solche Ereignisse vorbereiten? Welche Anlagestrategien bieten sich für dieses Jahrzehnt der »Schwarzen Schwäne« an?

Den gesamten Artikel »Schwarzer Schwan Corona – Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt« von Oguz Calli lesen Sie in dem aktuellen Sachwert Magazin 02/22 -> LINK

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