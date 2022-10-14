Schwarze Schwäne – Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Bevor die Engländer auf den australischen Kontinent stießen, waren sie überzeugt, dass es keine schwarzen Schwäne gäbe – doch dort erblickten sie welche. Der Ausdruck »Schwarzer Schwan« wurde zu einer Metapher für das Eintreten äußerst unwahrscheinlicher Ereignisse. Darauf aufbauend schrieb Nassim Nicholas Taleb, Professor für Risk Engineering an der New York University, 2007 das Buch »Der Schwarze Schwan: Die Macht höchstunwahrscheinlicher Ereignisse«. Nach der Finanzkrise 2008 wurde der Ausdruck durch seinen weltweiten Bestseller besonders bekannt.