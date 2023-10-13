Schutz für Gold & Co. – Wie man wertvolle Sachwerte möglichst sicher aufbewahrt

Wer Wertgegenstände zu Hause verwahren und auf Nummer sicher gehen möchte, schafft sich einen Tresor an – aber einen, der wirklich etwas taugt. Denn angebliche Tresore und Wertaufbewahrungskassetten bekommt man bereits für wenig Geld im Baumarkt oder im Internet. Wenn überhaupt, dann schützen solche Behältnisse vielleicht vor Feuerschäden, aber keinesfalls vor Diebstahl. Sie gaukeln angebliche Sicherheit vor, die sie nicht bieten. »Blechdosen«, wie Sicherheitsexperten diese Billigtresore nennen, sind bereits für einen mittleren zweistelligen Betrag erhältlich. Doch handelt es sich dabei in den meisten Fällen um rausgeworfenes Geld. So mancher Käufer ist entsetzt, wenn er zum Beispiel im Internet in Tests sieht, wie schnell sich diese angeblichen Wertbehältnisse öffnen lassen. Mitunter genügt schon ein kräftiger Schlag mit der Faust auf die Billigbox. Manche dieser Blechdosen lassen sich sogar mit einer größeren Büroklammer öffnen – und das ist kein Scherz. Der Draht der Klammer lässt sich bei vielen Billigmodellen einfach in das Innere des Tresors einführen. Und mit ein wenig Fummelarbeit sucht man den oft ungeschützten Resetknopf, betätigt ihn, gibt einen neuen Sicherheitscode ein – und schon ist der kleine Tresor geöffnet. In diesem Fall ist er nicht einmal beschädigt.