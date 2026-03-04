Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Aus dem Magazin

Schon 52 Prozent Kursgewinn in nur 5 Wochen

1 Min.

Von 
04.03.2026
Ein gekürzter Gastbeitrag von Claus Vogt

Im Börsenjahr 2026 zeichnen sich schon jetzt hochinteressante Entwicklungen ab. Wird die spekulative Übertreibung im massiv überbewerteten Technologiesektor auf ein noch höheres Niveau anwachsen? Wie agiert die Fed, wie entwickelt sich die US-Wirtschaft? Und was passiert nun mit dem Ölpreis nach dem US-Überfall auf Venezuela?

Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl der Fragestellungen, die unser Team und mich persönlich jetzt umtreiben. Noch wichtiger für Sie als Anleger ist allerdings die Frage, welche Sektoren die besten Chance-Risiko-Verhältnisse für Aktionäre ausweisen und entsprechend hohe Kursgewinne versprechen.

Der gesamte Beitrag »Schon 52 Prozent Kursgewinn in nur 5 Wochen« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin Ausgabe 02/2026 -> LINK

Beitragsbild: Depositphotos / hywardscs

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben