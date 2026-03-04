Schon 52 Prozent Kursgewinn in nur 5 Wochen

Im Börsenjahr 2026 zeichnen sich schon jetzt hochinteressante Entwicklungen ab. Wird die spekulative Übertreibung im massiv überbewerteten Technologiesektor auf ein noch höheres Niveau anwachsen? Wie agiert die Fed, wie entwickelt sich die US-Wirtschaft? Und was passiert nun mit dem Ölpreis nach dem US-Überfall auf Venezuela?