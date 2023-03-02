Schlägt jetzt das Jahr der Großen?

Legendäre Investoren wie Warren Buffett oder Jim Rogers haben genau in diesen Zeiten Unsummen verdient. Wie denken diese Jahrhundertinvestoren und was sehen sie für die Zukunft? Mehr denn je beeinflussen politische Themen die Märkte. Kriege, Inflation, Energie, Staatswirtschaft. Wer jetzt die richtige Denkweise und die richtigen Werkzeuge hat, kann ein Vermögen machen. Wer sie nicht hat, kann es verlieren. Auch hier machen die großen Investoren einen Unterschied. Die kurzfristige Spekulation ist das eine, die langfristige Anlage das andere. Auch jüngere Star-Investoren wie Peter Thiel und Cathie Wood beleuchten wir. Sie haben modernere Branchen ausgemacht, agieren aber oft wie die »Alten«.