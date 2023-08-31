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Sachwerte – stabile Geldanlagen in stürmischen Zeiten?

2 Min.

Von 
31.08.2023
Investments – mal solide, mal riskant, aber immer spannend
©Bild: Oliver Reetz

Die Zeiten haben sich geändert. Das gilt besonders für den Immobilienmarkt – und zwar eigentlich weltweit. Ob in den USA, Europa oder China – große Immobilienkonzerne sind ins Straucheln geraten, Entwickler kämpfen ums Überleben. Jahrzehntelang war eine Immobilienparty im Gange und kaum einer sah das Ende nahen. Nun lecken sich viele die Wunden, Projekte wurden eingestellt oder zusammengestrichen. Aus manchem geplanten Prachtbau wurde ein Nutzbau. Nur zählt all das nicht in Monaco. Das kleine Fürstentum ist weiterhin das Mekka der Millionäre und Milliardäre. Und die Quadratmeterpreise sind exorbitant, wie Immobilienunternehmer Robert Geiss zu berichten weiß. Unsere Recherche fördert Erstaunliches zu Tage.

Das andere große Thema unserer Zeit ist die Künstliche Intelligenz. Sie hält Einzug in alle Lebensbereiche und ist daher auch in den Fokus der Investoren gerückt. Wie die Finanzmärkte von dem Thema profitieren, erklärt Experte Stefan Riße. Und was geschieht mit all dem Vermögen, wenn es einmal vererbt wird? Das weiß Experte Thomas Hennings, der in seinem Beitrag das Thema Erbschaft genau beleuchtet. Dabei gibt es schließlich viele Fallen, in die viele nur zu gerne tappen. Der Fiskus freut sich – der Erbe nicht.

Das Editorial »Sachwerte – stabile Geldanlagen in stürmischen Zeiten?« von Julien Backhaus und weitere spannende Texte lesen Sie im aktuellen Sachwert Magazin 02/23 -> LINK

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