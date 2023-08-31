Sachwerte – stabile Geldanlagen in stürmischen Zeiten?

Die Zeiten haben sich geändert. Das gilt besonders für den Immobilienmarkt – und zwar eigentlich weltweit. Ob in den USA, Europa oder China – große Immobilienkonzerne sind ins Straucheln geraten, Entwickler kämpfen ums Überleben. Jahrzehntelang war eine Immobilienparty im Gange und kaum einer sah das Ende nahen. Nun lecken sich viele die Wunden, Projekte wurden eingestellt oder zusammengestrichen. Aus manchem geplanten Prachtbau wurde ein Nutzbau. Nur zählt all das nicht in Monaco. Das kleine Fürstentum ist weiterhin das Mekka der Millionäre und Milliardäre. Und die Quadratmeterpreise sind exorbitant, wie Immobilienunternehmer Robert Geiss zu berichten weiß. Unsere Recherche fördert Erstaunliches zu Tage.