Sachwerte in Zeiten von De-Globalisierung und zunehmender Staatswirtschaft

Im Gegensatz zu Sachwerten stellen Finanzwerte (Bargeld, Kontoguthaben, Anleihen, Versicherungs- und Pensionsansprüche) eine genau umschriebene Summe oder Finanzforderung dar. Das macht sie einerseits transparenter, andererseits sind Finanztitel auf jeden Fall von der Inflation betroffen und können auch wertlos werden. Finanzwerte sind Forderungen, Sachwerte Besitzurkunden. Bei näherem Hinsehen zeigt es sich, dass Sachwerte oft mit einer Vielzahl von juristischen Restriktionen behaftet sind. So ist zum Beispiel die viel geliebte Immobilie nicht so sehr ein Gebilde aus Steinen, Holz und diversen Bauelementen, sondern eher ein Bündel von Rechten und Pflichten.