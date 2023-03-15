Rohstoffe – ETFs oder ETCs?

Möchten Anleger in Rohstoffe investieren, ermöglichen ETFs und ETCs einen einfachen und effizienten Marktzugang. ETCs beziehen sich in aller Regel auf einzelne Rohstoffe und vereinzelt auch auf Rohstoffgruppen, wie zum Beispiel Industriemetalle. Der Zugang zu breiter diversifizierten Rohstoffkörben wird meist über ETFs angeboten, welche die UCITS-Standards erfüllen. Während UCITS-ETFs keine Möglichkeit haben, physisch in Rohstoffe zu investieren, ist bei ETCs grundsätzlich eine physische Hinterlegung möglich. Abgesehen von den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium wird aber in aller Regel darauf verzichtet, da dies diverse Probleme hinsichtlich der Lieferung und der Lagerung der Rohstoffe nach sich ziehen würde.