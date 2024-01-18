Rendite oder Materialwert?

Heute sind es zum Beispiel Uhren, Taschen oder Oldtimer, die gerne besessen werden und die den Profitwunsch befriedigen können, wenn genügend andere ebenfalls wünschen, sie zu besitzen. Das macht solche Objekte zu Sachwerten – Sachwerte, die Rendite und Emotionalität gleichzeitig bieten. Kunst, Wein, Autos gehören beispielsweise dazu. Das sind Märkte mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, aber ohne die leiseste Chance auf verlässliche Prognosen.